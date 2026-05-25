AMMINISTRATIVE 2026

Elezioni a Raffadali, Ida Cuffaro è sindaco

Con l'80% dei voti la nipote di Totò Cuffaro è il nuovo sindaco di Raffadali

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

E’ Ida Cuffaro il nuovo sindaco di Raffadali, che con l’80% delle schede scrutinate ha ottenuto 1681 voti contro i 423 della candidata Sabrina Mangione, sostenuta dall’area progressista. Il terzo candidato Francesco Milisenda ha raggiunto solo 8 voti. A Raffadali su 13.744 elettori hanno votato 7.284 cittadini pari al 53,00%, con un calo di -4,64% rispetto alla tornata elettorale precedente.

Ida Cuffaro della Democrazia cristiana, è figlia di Giuseppe e nipote dell’uscente sindaco Silvio Cuffaro e dell’ex presidente della Regione Totò Cuffaro; Ida rappresenta la nuova generazione di una delle famiglie più note della scena politica e amministrativa locale e regionale.

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