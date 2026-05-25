Pace vince a “schiacciasassi”: superato il 53% dei consensi (video)





La tornata elettorale a Ribera si chiude al primo turno con una vittoria netta e schiacciante per il parlamentare regionale Carmelo Pace, che conquista la poltrona di primo cittadino superando la soglia psicologica e politica del cinquanta per cento.

Con il 53,73% dei consensi, il deputato dell’ARS stacca in modo definitivo la principale sfidante, Maria Rosaria Provenzano, la cui corsa si arresta al 36% delle preferenze. Non è bastata a quest’ultima la mobilitazione delle ultime settimane per trascinare la coalizione al ballottaggio. Risultano infatti staccatissimi e fuori dai giochi gli altri due candidati, Palminteri e Romano, che non sono mai stati realmente in partita e si fermano a percentuali marginali.

“Sono onorato di essere stato rieletto per la terza volta. Sento soltanto una grande responsabilità e mi auguro di non deludere i miei concittadini perché mi hanno tributato il più grande degli onori. Da domani si inizia a lavorare, oggi è la mia festa, è la festa di chi mi ha sostenuto”; dichiara il neo primo cittadino Carmelo Pace.