Elezioni nell’agrigentino: urne chiuse, al via lo spoglio (live)
I dati dello spoglio comune per comune
Urne chiuse nella provincia di Agrigento. Nove i comuni chiamati al voto; oltre Agrigento ci sono Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.
I DATI COMUNE PER COMUNE
CAMASTRA i candidati sono Dario Gaglio e Gera Bellomo
CAMMARATA sfida tra Giuseppe Mangiapane e Giuliano Traina
CASTELTERMINI vede tre candidati: Gioacchino Nicastro, Costantino Ripepe e Pasquale Mancuso.
RAFFADALI sfida tra Ida Cuffaro, Sabrina Mangione e Francesco Milisenda.
RIBERA si sfidano in quattro: Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano e Riccardo Romano
SAMBUCA DI SICILIA i candidati sono Sario Arbisi e Giovanna Casà
SICULIANA in campo Santo Lucia E Peppe Zambito
VILLAFRANCA SICULA sfida a due tra Rosario Sortino e Domenico Balsamo