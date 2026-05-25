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Elezioni nell’agrigentino: urne chiuse, al via lo spoglio (live)

I dati dello spoglio comune per comune

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Urne chiuse nella provincia di Agrigento. Nove i comuni chiamati al voto; oltre Agrigento ci sono Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

I DATI COMUNE PER COMUNE

CAMASTRA i candidati sono Dario Gaglio e Gera Bellomo

CAMMARATA sfida tra Giuseppe Mangiapane e Giuliano Traina

CASTELTERMINI vede tre candidati: Gioacchino Nicastro, Costantino Ripepe e Pasquale Mancuso.

RAFFADALI sfida tra Ida Cuffaro, Sabrina Mangione e Francesco Milisenda.

RIBERA si sfidano in quattro: Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano e Riccardo Romano

SAMBUCA DI SICILIA i candidati sono Sario Arbisi e Giovanna Casà

SICULIANA in campo Santo Lucia E Peppe Zambito

VILLAFRANCA SICULA sfida a due tra Rosario Sortino e Domenico Balsamo

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