Elezioni, ad Agrigento affluenza del 59,19%: al via lo spoglio (Live)

Urne chiuse ad Agrigento. Da pochi minuti sono cominciate le operazioni di spoglio e tra poco si conoscerà il nome del sindaco che succederà a Franco Miccichè o chi andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno. Un primo dato ufficiale riguarda l’affluenza.

Ad Agrigento alle ore 15 del 25 maggio su 51.266 elettori sono 30.343 i cittadini che si sono recati alle urne pari al 59.19%. Nella tornata elettorale di cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 62,99%.

Quattro i candidati sindaco nella città dei Templi:

GIUSEPPE DI ROSA con le liste civiche: “Agrigento Amore mio” e “LiberiAmo Agrigento”:

LUIGI GENTILE con le liste Democrazia cristiana, Noi Moderati Sud Chiama Nord, Lega Noi con Salvini e la Gentile sindaco di Agrigento:

DINO ALONGE con le liste Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc:

MICHELE SODANO con le liste Controcorrente, Pd e Casa Riformista: