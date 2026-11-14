Camionista trovato morto nel suo tir: sequestrata la salma

Il conducente di un TIR adibito a trasporti eccezionali, un cinquantottenne di Ravenna, è stato trovato privo di vita nella tarda mattinata nella zona industriale mamertina all’altezza di Giammoro nel comune messinese di Pace del Mela. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Pace del Mela, il mezzo era fermo in mezzo alla carreggiata nei pressi di un deposito di birra. L’allarme è stato dato da un automobilista in transito. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno che ha disposto la rimozione del corpo. Al momento non sono state fornite le generalità del camionista.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto gli accertamenti del caso e il sequestro della salma e del mezzo pesante. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il medico legale. Restano da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre si trovava nel camion. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire gli elementi per ricostruire quanto accaduto.