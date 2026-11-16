Vetrata di un bar distrutta a colpi di bottiglia, indagini 

È stato un weekend movimentato quello che si appena concluso ad Agrigento. Ignoti malviventi, nella notte tra venerdì e sabato, hanno distrutto la vetrata di un bar a colpi di bottiglia. È accaduto nel centro della Città dei templi, nei luoghi in cui insistono diverse attività della movida.

A fare la scoperta è stato il proprietario dell’esercizio commerciale nel momento di riaprire il bar. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno avviato le indagini. Due le ipotesi privilegiate: una rissa tra più persone che ha provocato poi i danni alla vetrata oppure un raid vandalico messo a segno da scapestrati. Un aiuto comunque potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che insistono nella zona.