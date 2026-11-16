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Notte di fuoco a Licata, in fiamme 4 auto in un quartiere residenziale 

Due delle quattro auto bruciate appartengono ad un ingegnere cinquantenne del posto. Al via le indagini

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Licata. Un incendio è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, in una traversa della strada Oreto Grata. Una zona residenziale che ben presto si è trasformata in un inferno. Il rogo sembrerebbe essere partito da un Suv Mercedes di proprietà di un ingegnere cinquantenne del posto ma in uso alla moglie, una insegnante.

L’incendio si è propagato ad un secondo veicolo, sempre di proprietà del professionista, una Ford Mustang. Altri due mezzi, di proprietà di alcuni residenti, sono stati danneggiati dalle fiamme. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno evitato conseguenze ancora ben peggiori. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura del maxi incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

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