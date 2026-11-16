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Precipita dal balcone mentre stende biancheria, migliorano le condizioni della 32enne

Si trova sempre in prognosi riservata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia ma c’è un cauto ottimismo legato al suo quadro clinico.

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Arrivano buone notizie dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove si trova ricoverata la 32enne di Canicattì precipitata negli scorsi giorni dal balcone della sua abitazione, ceduto improvvisamente, mentre stendeva la biancheria. Le condizioni della donna, mamma di due figlie, migliorano e ha iniziato a muovere gli arti.

Si trova sempre in prognosi riservata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia ma c’è un cauto ottimismo legato al suo quadro clinico. La 32enne è stata sottoposta ad un delicato intervento. La ragazza è precipitata da un’altezza di cinque metri quando il suo balcone, dove si trovava per stendere la biancheria, è improvvisamente crollato

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