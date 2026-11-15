Basket

Grande vittoria al Palamoncada, la Fortitudo supera Vicenza 106-71

Una vittoria bella e di squadra dove tutti hanno contribuito all’importante risultato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una prova corale che riscatta i biancoazzurri davanti al pubblico del PalaMoncada,  ma che soprattutto mostra il cambio di passo del gruppo che ha risposto con grande impeto e compattezza al momento difficile della scorsa settimana. Una vittoria bella e di squadra dove tutti hanno contribuito all’importante risultato. Esordio anche per i più giovani del roster Francesco Iacono Quarantino e Salvatore Callea, che mette a referto anche i suoi primi 3 punti in B. Una vittoria con dedica questa sera, alla nonna del fisioterapista Daniele Montante, venuta a mancare giusto quest’oggi prima del match. Un Palamoncada che ha cantato tutto il tempo tributando il giusto al Gigante.

I tabellini: Cepic, Trapani  11, Mazzantini 9, Carr 12, Conte  27, Truglio  9, Nicoli 14, Chiarastella 2, Boniciolli, Douvier 19,  Iacono Quartino,  Callea 3.

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