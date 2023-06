Canicattì, bruciato campo di grano di un docente: indagini 

È certamente doloso l’incendio che ha devastato un ettaro e mezzo di terreno coltivato a grano di proprietà di una pensionata ottantenne e del nipote, docente, cinquantenne. Le fiamme si sono propagate in contrada Sant’Anna, a poca distanza dal centro abitato di Canicattì.

Ad agire probabilmente un piromane solitario che avrebbe appiccato il fuoco in un terreno adiacente. Il venticello e le alte temperature hanno poi spianato la strada al rogo che ha devastato i terreni dei due congiunti. È stato il cinquantenne a recarsi dalla polizia e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per risalire all’identità del responsabile.