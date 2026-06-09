Canicattì, donna trovata in un immobile fatiscente in una pozza di sangue 

Una quarantottenne originaria della Romania, senza fissa dimora, è stata trovata priva di sensi e in una pozza di sangue in un immobile fatiscente e in stato di abbandono in via Busca. La donna, probabilmente, aveva trovato rifugio in quella casa.

Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare i soccorsi. La ragazza è stata trasferita in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato traumi contusivi, compatibili con una caduta, e forse una crisi respiratoria. Si trova in prognosi riservata. Al via le indagini dei carabinieri che sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto.