Canicattì

Canicattì, donna trovata in un immobile fatiscente in una pozza di sangue 

Si trova in prognosi riservata. Al via le indagini dei carabinieri che sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Una quarantottenne originaria della Romania, senza fissa dimora, è stata trovata priva di sensi e in una pozza di sangue in un immobile fatiscente e in stato di abbandono in via Busca. La donna, probabilmente, aveva trovato rifugio in quella casa.

Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare i soccorsi. La ragazza è stata trasferita in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato traumi contusivi, compatibili con una caduta, e forse una crisi respiratoria. Si trova in prognosi riservata. Al via le indagini dei carabinieri che sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto. 

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