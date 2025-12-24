Apertura

Canicattì, scontro tra un’auto e un furgone: feriti in ospedale

Feriti i conducenti e gli occupanti dei mezzi trasportati in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato a Canicattì sulla strada statale 122 nei pressi del punto vendita Euronics Bruno.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto, una Renault Kadjar, ed un furgone. Feriti i conducenti e gli occupanti dei mezzi che sono stati trasportati a bordo di una ambulanza del 118 all’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie.
Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del locale distaccamento, polizia e carabinieri.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Canicattì, scontro tra un’auto e un furgone: feriti in ospedale
Agrigento

Incendio in una casa abbandonata nel centro storico, l‘intervento dei Vigili del fuoco
Agrigento

Democrazia partecipata del Comune di Agrigento, al via le votazioni
Porto Empedocle

Porto Empedocle, la famiglia Abate dona generi alimentari  di prima necessità alla Caritas
Economia

Visure camerali, rinnovato il protocollo d’intesa tra Odg Sicilia e Camera di Commercio di Palermo ed Enna
dalla Regione

Galvagno traccia il bilancio del 2025 “L’attività è stata tra le più intense dell’Ars”
banner italpress istituzionale banner italpress tv