Canicattì, scontro tra un’auto e un furgone: feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato a Canicattì sulla strada statale 122 nei pressi del punto vendita Euronics Bruno.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto, una Renault Kadjar, ed un furgone. Feriti i conducenti e gli occupanti dei mezzi che sono stati trasportati a bordo di una ambulanza del 118 all’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del locale distaccamento, polizia e carabinieri.