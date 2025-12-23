Incendio in una casa abbandonata nel centro storico, l‘intervento dei Vigili del fuoco

Un incendio è divampato all’interno di una casa abbandonata, piena di rifiuti, situata in via Boccerie, a pochi metri dalla centralissima via Atenea ad Agrigento.

Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti più squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno operato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

L’immobile, da tempo disabitato e in evidente stato di degrado, era colmo di materiale combustibile e rifiuti di ogni genere.