Il Robot della Polizia consegna regali ai piccoli pazienti del Garibaldi e del Policlinico

Nell’ambito delle iniziative di prossimità che, in questi giorni di festa, la Polizia di Stato ha realizzato in tutto il territorio del capoluogo etneo, particolarmente intensi ed emozionanti sono stati gli incontri con i piccoli degenti dei reparti di pediatria degli ospedali “Policlinico” e “Garibaldi”.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e stupore dai piccoli quando hanno ricevuto l’inaspettata visita dei poliziotti del nucleo artificieri della Questura di Catania.

Tante le domande e le curiosità rivolte agli agenti, soprattutto quando è apparso uno degli specialisti, visto come un supereroe, con la tuta antiesplosivo degli artificieri, pesante oltre 45 kg. Insieme al poliziotto con la tuta operativa anche il robot, che manovrato a distanza da un altro artificiere, ha consegnato ai piccoli, che non si sono risparmiati nel dispensare tanti sorrisi e abbracci, gli zaini della Polizia di Stato, contenenti quaderni e colori. I piccoli pazienti hanno avuto la possibilità di osservare da vicino tutti gli strumenti che gli artificieri utilizzano quotidianamente per l’addestramento e per gli interventi legati alla segnalazione di ordini.

Non è mancato il momento delle foto di rito con i poliziotti e neanche quello in cui i bambini si sono cimentati, con grande abilità, nella guida del robot. Ad accogliere i poliziotti, medici, infermieri e personale sanitario che ogni giorno si prende cura dei piccoli pazienti. Anche per loro qualche minuto di pausa insieme ai poliziotti, incuriositi dai particolari strumenti in dotazione alla Squadra Artificieri. Un momento di serenità per i ragazzi, nonostante le difficoltà, un momento di grande emozione e soddisfazione per i poliziotti, che tornano ai reparti arricchiti dalla bellissima esperienza.

L’iniziativa, che è stata l’occasione per il tradizionale scambio di auguri, rientra tra le azioni di prossimità portate avanti costantemente in tutto il territorio provinciale dai poliziotti della Questura di Catania per esprimere al meglio lo spirito “esserci sempre” della Polizia di Stato, al fianco della gente.