È nato Francesco, ed è una gioia che attraversa la redazione come una luce improvvisa, capace di fermare il rumore delle tastiere e di mettere in silenzio persino le parole. Perché questa non è solo una nascita: è una storia che continua. È nato Francesco Castaldo.

Una notizia semplice, essenziale, eppure capace di riempire ogni spazio. Non serve titolarla a caratteri cubitali: basta dirla piano, perché trovi da sola il suo posto.

Francesco è il figlio del nostro editore Giuseppe, che da sempre ci insegna che le idee vanno protette come si proteggono le cose fragili e preziose. È il figlio di Giorgia Milioto, che con grazia e forza ha aperto una nuova strada alla vita, consegnandoci un futuro che respira.

È il nipote di Ombretta Scifo Sgubin e di Franco Castaldo, il nostro direttore, che ogni giorno ci ricorda che le parole hanno un peso, e che usarle bene è un atto di responsabilità. In questa nascita c’è qualcosa che va oltre l’affetto. C’è una continuità silenziosa: generazioni che si tengono per mano, passato e futuro che si riconoscono senza bisogno di presentazioni. C’è l’idea che nulla vada perduto, che tutto possa trasformarsi. Francesco arriva in un mondo complesso, imperfetto, spesso rumoroso. Ma arriva anche in una famiglia che conosce il valore della cura, del tempo, dell’ascolto. Oggi la redazione non chiude: si raccoglie e con discrezione, come si fa con le notizie più importanti, titola in breve la prima pagina più bella: Benvenuto Francesco.