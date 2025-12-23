Agrigento

Democrazia partecipata del Comune di Agrigento, al via le votazioni

Si vota fino al 28 gennaio

L’Amministrazione comunale di Agrigento informa la cittadinanza che, a partire da oggi, martedì 23 dicembre, dalle ore 16:00 e fino alle ore 12:00 di giovedì 28 dicembre, è possibile votare i progetti nell’ambito della Democrazia Partecipata del Comune di Agrigento.

Ogni cittadino avente diritto potrà votare una sola volta, esprimendo una sola preferenza, tramite l’App ufficiale del Comune di Agrigento, scaricabile da Google Play, App Store o al seguente link: https://agrigento.comune.digital/download

Possono partecipare tutti i cittadini residenti nel Comune di Agrigento e di età superiore ai 16 anni.

