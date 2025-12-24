Agrigento

Cambia il calendario della raccolta differenziata per le festività natalizie e di fine anno.

La raccolta tornerà regolare a partire da mercoledì 7 gennaio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento. Domani 25 dicembre, giorno di Natale non si effettuerà il servizio e la raccolta del secco residuo verrà posticipata a venerdì 26 quando sarà invece sospesa la raccolta sia del vetro che della plastica. 

Sabato 27 raccolta regolare dell’umido e del metallo.  Raccolta regolare da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre. Giovedì 1 gennaio il servizio non verrà effettuato con il secco residuo posticipato a venerdì 2 gennaio quando si fermerà nuovamente la raccolta di plastica e vetro. Sabato 3 gennaio raccolta regolare di organico e metalli, lunedì 5 gennaio organico e pannolini mentre per il 6 gennaio,  giorno dell’Epifania, il servizio sarà fermo.

In entrambe queste due settimane, la raccolta del vetro sarà eccezionalmente garantita alle utenze domestiche tramite il conferimento nelle isole ecologiche itineranti nei quartieri come da calendario ordinario. Le utenze non domestiche non subiranno modifiche al calendario ad eccezione dell’organico la cui raccolta sarà effettuata nei giorni interessati dalle modifiche. La raccolta tornerà regolare a partire da mercoledì 7 gennaio

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Palermo

Sequestrati circa 112 tonnellate di pesce: era privo di tracciabilità e non adatto al consumo
Catania

Il Robot della Polizia consegna regali ai piccoli pazienti del Garibaldi e del Policlinico
Agrigento

È nato Francesco Castaldo
Catania

In aeroporto con 280 dosi di droga, arrestato
Ultime Notizie

Armi clandestine nascosti in un zaino a casa, arrestato 41enne
Agrigento

Cambia il calendario della raccolta differenziata per le festività natalizie e di fine anno.
banner italpress istituzionale banner italpress tv