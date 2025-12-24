Cambia il calendario della raccolta differenziata per le festività natalizie e di fine anno.

Cambia il calendario della raccolta rifiuti ad Agrigento. Domani 25 dicembre, giorno di Natale non si effettuerà il servizio e la raccolta del secco residuo verrà posticipata a venerdì 26 quando sarà invece sospesa la raccolta sia del vetro che della plastica.

Sabato 27 raccolta regolare dell’umido e del metallo. Raccolta regolare da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre. Giovedì 1 gennaio il servizio non verrà effettuato con il secco residuo posticipato a venerdì 2 gennaio quando si fermerà nuovamente la raccolta di plastica e vetro. Sabato 3 gennaio raccolta regolare di organico e metalli, lunedì 5 gennaio organico e pannolini mentre per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il servizio sarà fermo.

In entrambe queste due settimane, la raccolta del vetro sarà eccezionalmente garantita alle utenze domestiche tramite il conferimento nelle isole ecologiche itineranti nei quartieri come da calendario ordinario. Le utenze non domestiche non subiranno modifiche al calendario ad eccezione dell’organico la cui raccolta sarà effettuata nei giorni interessati dalle modifiche. La raccolta tornerà regolare a partire da mercoledì 7 gennaio