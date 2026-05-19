Lampedusa

Poste Italiane, al via i lavori nell’ufficio postale di Lampedusa

La sede di Lampedusa infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Lampedusa è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container, sito nella stessa piazza Piave. La struttura sarà disponibile per i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. 

La sede di Lampedusa infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. 

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di piazza Piave avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. 

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di Lampedusa i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione. 

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per la prima metà di luglio, l’ufficio postale di piazza Piave tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari. 

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