Agrigento

Amministrative 2026, Donzelli (FdI): “Al ballottaggio pronti a dialogare con il resto del centrodestra”

Il responsabile dell'organizzazione del partito però rimarca: "Lo faremo con il nostro progetto e con le nostre idee"

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi



“Noi ci abbiamo provato fino in fondo e comunque ci siamo riusciti per larghissima parte. Il nostro obiettivo è sempre il centrodestra unito, andando anche oltre lo stesso centrodestra. Qui in questo caso qualcuno non ha voluto partecipare direttamente”.

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia arriva ad Agrigento con lo stato maggiore del partito provinciale e regionale al fianco di Dino Alonge e torna, sollecitato dai cronisti, sulla tanto invocata, ma poi non realizzatasi, unità del centrodestra.

Pur manifestando ottimismo sul progetto e sulla possibilità che si possa vincere a primo turno, Donzelli guarda all’ipotesi obbligatoria di ragionare con i “cugini” della Lega.

“Noi crediamo e speriamo di vincere al primo turno e quindi non ci sarà bisogno di fare accordi un minuto dopo – commenta -. Ma se poi, anche se non credo, dovessimo andare al secondo turno, saremo pronti a dialogare con tutti. Ovviamente rimane il nostro programma e il nostro progetto, perché abbiamo le idee chiare sulla città e quindi il nostro obiettivo è pensare ai cittadini e non alle beghe di partito”.

Argomenti Correlati:#amministrative 2026#Elezioni#fratelli d'italia

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

La commissione Antimafia stila la lista degli “impresentabili”: c’è anche Luigi Gentile
Apertura

Camastra e Naro piangono il piccolo Manfredi Francesco: proclamato il lutto cittadino
Apertura

L’incendio alla Omnia, i colloqui intercettati e gli ordini dal carcere: come nasce l’inchiesta 
Apertura

Investito durante gara all’autodromo di Racalmuto, morto cronometrista
di Giuseppe Castaldo

Traffico di droga sull’asse Germania-Licata, 6 misure cautelari (NOMI)
banner italpress istituzionale banner italpress tv