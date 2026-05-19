Amministrative 2026, Donzelli (FdI): “Al ballottaggio pronti a dialogare con il resto del centrodestra”





“Noi ci abbiamo provato fino in fondo e comunque ci siamo riusciti per larghissima parte. Il nostro obiettivo è sempre il centrodestra unito, andando anche oltre lo stesso centrodestra. Qui in questo caso qualcuno non ha voluto partecipare direttamente”.

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia arriva ad Agrigento con lo stato maggiore del partito provinciale e regionale al fianco di Dino Alonge e torna, sollecitato dai cronisti, sulla tanto invocata, ma poi non realizzatasi, unità del centrodestra.

Pur manifestando ottimismo sul progetto e sulla possibilità che si possa vincere a primo turno, Donzelli guarda all’ipotesi obbligatoria di ragionare con i “cugini” della Lega.

“Noi crediamo e speriamo di vincere al primo turno e quindi non ci sarà bisogno di fare accordi un minuto dopo – commenta -. Ma se poi, anche se non credo, dovessimo andare al secondo turno, saremo pronti a dialogare con tutti. Ovviamente rimane il nostro programma e il nostro progetto, perché abbiamo le idee chiare sulla città e quindi il nostro obiettivo è pensare ai cittadini e non alle beghe di partito”.