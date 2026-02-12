Alla fotografa agrigentina Teresa Letizia Bontà il Premio WAA Woman Art 2026

“Il tuo lavoro riflette una visione distintiva e una profondità creativa, in piena sintonia con il concetto curatoriale del progetto”. Con questa motivazione a Teresa Letizia Bontà, fotografa agrigentina, gli viene assegnato il WAA Woman Art Award 2026, artista selezionata del Woman’s Essence Project 2026.

Si tratta di un premio mondiale d’arte contemporanea creato per scoprire, riconoscere e sostenere le artiste. L’edizione 2026 del Premio sarà specificamente dedicata al decimo anniversario del progetto Woman’s Essence , celebrando un decennio di impegno per la creatività e la ricerca artistica femminile. Il Premio mira a dare un contributo significativo alle carriere delle artiste coinvolte nello sviluppo culturale dinamico delle società in transizione e a dare voce alle artiste e alle loro problematiche che altrimenti rimarrebbero inascoltate.

“Accolgo questo riconoscimento con gratitudine silenziosa e profonda. Non come un traguardo, ma come una soglia. Ringrazio il Woman’s Essence Project perché ha saputo vedere oltre l’immagine, oltre la forma, oltre il gesto artistico. Ha riconosciuto un cammino. Un corpo che ricorda. Una voce che attraversa il tempo. Una donna che non ha avuto paura di restare. Questo premio è per tutte le volte in cui ho scelto di non distogliere lo sguardo. Per le radici, per le ferite, per la luce che nasce solo dopo aver abitato il buio. Per la Sicilia che mi ha cresciuta e per ogni donna che trasforma la propria storia in verità. Grazie per aver dato spazio a un’arte che non chiede permesso, che nasce dall’incarnazione e restituisce senso”, dichiara Teresa Letizia Bontà.

L’evento principale di questa speciale edizione dell’anniversario, il Gran Gala e la Cerimonia di Premiazione ,

avrà luogo in Milano il 1° maggio 2026 , presso Auditorium della Fondazione San Fedele.