Apertura

Tentata estorsione ai genitori, assolto 24enne di Canicattì 

Il canicattinese era accusato di aver incendiato un magazzino per costringere i genitori a dargli soldi

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l’assoluzione nei confronti di Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì, finito a processo con l’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori. Il pm aveva chiesto la condanna a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione.

Il giovane, difeso dall’avvocato Davide Casà, era stato arrestato la scorsa estate dopo aver incendiato un magazzino e minacciato di far saltare in aria l’immobile per costringere i genitori a consegnarli venti euro. Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che l’episodio in questione non integrasse il reato di estorsione. Il 24enne è tornato in libertà dopo che gli sono stati revocati gli arresti domiciliari. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Tentata estorsione ai genitori, assolto 24enne di Canicattì 
Agrigento

Alla fotografa agrigentina Teresa Letizia Bontà il Premio WAA Woman Art 2026
Gela

Spiava la moglie con sistema informatico delle forze dell’ordine, condannato carabiniere
Giudiziaria

Le intercettazioni non sono utilizzabili, 25 assolti nella truffa alle assicurazioni “spaccaossa”
Giudiziaria

Era accusato di aver “spiato” magistrato, assolto ex senatore Papania
Mafia

Mafia, rinviata a giudizio l’insegnante-amante di Matteo Messina Denaro
banner italpress istituzionale banner italpress tv