Caos al Pronto soccorso e insulti al personale sanitario, arrestato 28enne 

In attesa di essere visitato va in escandescenza e, dopo un danneggiamento, ha cominciato ad insultare il personale sanitario e chiunque si trovasse nelle vicinanze. È successo al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove un ventottenne è stato arrestato dalla polizia. L’uomo è indagato per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Non è chiaro il motivo dell’atteggiamento tenuto dal ventottenne. Nei confronti dell’uomo, sul quale pendevano diverse contestazioni per evasione, è stato ripristinato l’ordine di carcerazione. Il ventottenne è stato trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto dove dovrà scontare dieci mesi di reclusione.