Capodanno ad Agrigento con Achille Lauro, attese 12 mila persone

Sono 12 mila le persone attese per l’evento di Capodanno in piazza Stazione ad Agrigento dove si esibirà Achille Lauro. La Prefettura di Agrigento, nel corso di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, ha varato un piano apposito per accogliere la massiccia presenza di gente e garantirne la sicurezza. All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, i rappresentanti del Comune di Agrigento e del Libero Consorzio oltre ai Vigili del Fuoco, al personale Asp e la polizia stradale.

Piazza Marconi sarà suddivisa in settori nella quale saranno realizzati gli interventi necessari alla sicurezza: vie di fuga, servizi di controllo agli ingressi, servizi sanitari. Il 27 dicembre è previsto il sopralluogo della commissione Provinciale pubblico spettacolo. Il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha impartito precise disposizioni al comune di Agrigento che si è impegnato a integrare il piano della sicurezza con alcune previsioni specifiche tecniche e per redigere un piano viabilità.

Nell’occasione sono stati altresì concordati i servizi di controllo e vigilanza che in concomitanza dell’evento saranno rafforzati all’interno e all’esterno dell’area interessata con l’impiego massiccio di forze dell’ordine, polizia provinciale e sanitari. A margine della riunione si è fatto altresì un punto della situazione del fenomeno degli incidenti stradali a seguiti di ulteriori indicazioni ministeriali sull’argomento è stato concordato un rafforzamento delle attività di informazione nelle scuole che sarà attuata dall’Asp di Agrigento.

La Prefettura invita i cittadini, soprattutto quelli più giovani, a seguire comportamenti di guida prudenti e responsabili.