Sorpreso con trenta grammi di cocaina, 25enne arrestato ad Agrigento

I poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento hanno arrestato un venticinquenne originario del Gambia, ma residente nella Città dei templi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno deciso di procedere a controllo.

L’immigrato è stato fermato in via Acrone, nel centro cittadino, e sorpreso in possesso di circa trenta grammi di cocaina e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito il venticinquenne è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.