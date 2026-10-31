Caro-voli, tornare in Sicilia per le feste di Natale sarà un lusso

Tornare a casa in aereo durante le feste di Natale è già un salasso per gli italiani. A denunciarlo è il Codacons, che ha realizzato un primo studio sulle tariffe dei voli nazionali per le festività di fine anno, dove emerge come i prezzi dei biglietti raggiungano cifre particolarmente elevate su numerosi collegamenti dal nord al sud Italia. In questi giorni lavoratori e studenti che intendono tornare in famiglia per Natale e Capodanno stanno acquistando i voli scontrandosi con tariffe che, già adesso, appaiono molto elevate – spiega il Codacons – ipotizzando di partire il 23 o il 24 dicembre con ritorno il 6 gennaio, tra le tratte più costose figura la Milano-Reggio Calabria, con i prezzi dei biglietti di andata e ritorno che partono da 427 euro, seguita dalla Milano-Trapani, dove la tariffa minima e’ di 383 euro. Costi elevati anche per chi parte da Torino: volare verso Reggio Calabria e ritorno costa almeno 359 euro, mentre per Catania si parte da 354 euro, 349 euro per Brindisi. Per volare da Firenze a Palermo servono 345 euro, mentre sulle tratte Verona-Catania, Bologna-Catania e Venezia-Catania le tariffe partono da 340 euro. Per la Torino-Palermo e la Milano-Catania 342 euro. La situazione non migliora per chi deve raggiungere altre destinazioni del Mezzogiorno: un volo Milano-Foggia costa 330 euro, mentre da Milano servono 308 per Crotone, 307 euro per Brindisi; 300 euro da Verona a Bari – aggiunge l’associazione.

Tariffe cui vanno aggiunti i costi per il bagaglio a mano e quelli accessori come la scelta del posto a sedere, e che rischiano di penalizzare soprattutto studenti e lavoratori fuori sede, oltre alle famiglie che desiderano ricongiungersi ai propri cari durante le festività, costringendo molti viaggiatori a sostenere esborsi particolarmente pesanti o, nei casi piu’ difficili, a rinunciare al viaggio. Situazione purtroppo destinata a peggiorare: con l’avvicinarsi delle festivita’ e l’aumento della domanda, le tariffe aeree aumenteranno ulteriormente – avvisa il Codacons. Prezzi minimi (andata 23 o 24 dicembre, ritorno 6 gennaio) Milano-Reggio Calabria 427 euro (23 dic) Milano-Trapani 383 euro (23 dic) Torino-Reggio Calabria 359 euro (23 dic) Torino-Catania 354 euro (23 dic) Torino-Brindisi 349 euro (24 dic) Firenze-Palermo 345 euro (23 dic) Verona-Catania 340 euro (23 dic) Bologna Catania 340 euro (24 dic) Venezia-Catania 340 euro (24 dic) Torino-Palermo 342 euro (23 dic) Milano-Catania 342 euro (23 dic) Milano-Foggia 330 euro (23 dic) Firenze-Catania 321 euro (24 dic) Bologna-Palermo 322 euro (24 dic) Milano-Palermo 316 euro (23 dic) Milano-Crotone 308 euro (24 dic) Milano-Brindisi 307 euro (23 dic) Pisa-Catania 307 euro (23 dic) Verona-Bari 300 euro (23 dic) Bologna-Lamezia Terme 287 euro (24 dic) Roma-Alghero 281 euro (23 dic) Torino-Salerno 276 euro (23 dic) Bologna-Brindisi 272 euro (23 dic) Milano-Lamezia Terme 270 euro (23 dic) Verona-Palermo 269 euro (23 dic) Torino-Lamezia Terme 266 ero (23 dic) Roma-Reggio Calabria 255 euro (23 dic) Torino-Bari 253 euro (23 dic) Torino-Olbia 251 euro (23 dic) Roma-Olbia 247 euro (23 dic) Milano-Salerno 245 euro (23 dic) Roma-Crotone 241 euro (23 dic) Torino-Napoli 240 euro (24 dic) Venezia-Palermo 219 euro (24 dic) Pisa-Palermo 218 euro (24 dic).