Ribera, auto si ribalta lungo la SS 386: paura per alcuni giovani
Gli occupanti, sono usciti autonomamente dall’auto, grazie all’aiuto di alcuni passanti
Momenti di paura questa notte lungo la strada statale 386, al chilometro 7, in territorio di Ribera, dove si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto un’autovettura con a bordo alcuni giovani.
Per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente, i ragazzi sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, anche grazie all’aiuto di alcuni passanti che si sono fermati per prestare assistenza e hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai giovani, medicandoli direttamente sul luogo dell’incidente.