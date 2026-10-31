Ribera, auto si ribalta lungo la SS 386: paura per alcuni giovani

Momenti di paura questa notte lungo la strada statale 386, al chilometro 7, in territorio di Ribera, dove si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto un’autovettura con a bordo alcuni giovani.

Per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente, i ragazzi sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, anche grazie all’aiuto di alcuni passanti che si sono fermati per prestare assistenza e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai giovani, medicandoli direttamente sul luogo dell’incidente.