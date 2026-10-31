PRIMO PIANO

Ribera, auto si ribalta lungo la SS 386: paura per alcuni giovani

Gli occupanti, sono usciti autonomamente dall’auto, grazie all’aiuto di alcuni passanti

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Momenti di paura questa notte lungo la strada statale 386, al chilometro 7, in territorio di Ribera, dove si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto un’autovettura con a bordo alcuni giovani.

Per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente, i ragazzi sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, anche grazie all’aiuto di alcuni passanti che si sono fermati per prestare assistenza e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai giovani, medicandoli direttamente sul luogo dell’incidente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

“Eventopoli”, slitta l’interrogatorio dell’onorevole Pisano: la Procura lo vuole in carcere 
Apertura

Lavoratori in nero e prodotti non tracciati: nei guai macellaio di Porto Empedocle 
Agrigento

“Eventopoli”, Abate si autosospende e respinge le accuse: “Estraneo ai fatti, disponibile a chiarire”
Agrigento

Giuseppe Castaldo è il nuovo direttore di Grandangolo: “Una storia che continua, custodi della sua visione”
Agrigento

Maxi sequestro di prodotti di Halloween nell’Agrigentino, sanzioni per oltre 15 mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv