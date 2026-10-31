Rapina e maltrattamenti a donna, condannati 2 fratelli

La sezione penale del tribunale di Termini Imerese ha condannato due fratelli di Bagheria con l’accusa di maltrattamenti e rapina nei confronti di una giovane, all’epoca dei fatti (avvenuti tra il 2018 e il 2019) minorenne. Cristian Calvaruso, 26 anni, e’ stato condannato a 6 anni e 7 mesi; Salvatore Valerio Calvaruso, 34 anni, ha avuto 6 anni e un mese. La sentenza e’ del collegio presieduto da Mario Conte, relatore Giuseppe Russo, a latere Maria Aiello.

I giudici hanno riconosciuto fondate le tesi della Procura, guidata da Angelo Vittorio Cavallo. Secondo l’accusa i maltrattamenti, considerati aggravati perche’ commessi da piu’ di una persona, sarebbero stati commessi a partire dal 2018, mentre la rapina del cellulare ai danni della giovane, oggi ventisettenne, sarebbe avvenuta nel centro storico di Bagheria nel luglio del 2019. Per i due imputati e’ scattata anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La parte civile sara’ risarcita in un separato giudizio civile.