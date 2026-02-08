Carro allegorico in fiamme, il movimento giovanile aragonese: “aiutateci a risorgere”

Un incendio ha distrutto uno dei carri allegorici che avrebbero dovuto sfilare per le strade di Aragona in occasione del Carnevale. Durante le ultime rifiniture del carro il rogo è scoppiato all’improvviso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo l’area in sicurezza. Per fortuna nessuno dei ragazzi è rimasto ferito.

In seguito all’incidente il movimento giovanile aragonese ha lanciato sulla piattaforma gofoundme un appello alla comunità aragonese, chiedendo un aiuto “per risorgere come una fenice e portare a compimento l’edizione del Carnevale 2026, una tradizione che merita di continuare. Vogliamo fare divertire grandi e piccini”, si legge nella didascalia della raccolta fondi che ha già raggiunto quota di oltre 4 mila euro.