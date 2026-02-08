Carro allegorico in fiamme, il movimento giovanile aragonese: “aiutateci a risorgere”
I ragazzi hanno lanciato una petizione chiedendo un aiuto concreto a tutta la popolazione
Un incendio ha distrutto uno dei carri allegorici che avrebbero dovuto sfilare per le strade di Aragona in occasione del Carnevale. Durante le ultime rifiniture del carro il rogo è scoppiato all’improvviso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo l’area in sicurezza. Per fortuna nessuno dei ragazzi è rimasto ferito.
In seguito all’incidente il movimento giovanile aragonese ha lanciato sulla piattaforma gofoundme un appello alla comunità aragonese, chiedendo un aiuto “per risorgere come una fenice e portare a compimento l’edizione del Carnevale 2026, una tradizione che merita di continuare. Vogliamo fare divertire grandi e piccini”, si legge nella didascalia della raccolta fondi che ha già raggiunto quota di oltre 4 mila euro.