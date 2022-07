Cateno De Luca ad Agrigento: “Gente libera per governare la Sicilia”

Tour agrigentino per Cateno De Luca in corsa per la presidenza della Regione Siciliana. Questa mattina, il leader di Sicilia Vera, in una conferenza stampa ad Agrigento, ha presentato il progetto politico ai tanti sostenitori e simpatizzanti.

“Il nostro appello è rivolto alle donne e agli uomini liberi che vogliono cambiare la Sicilia. Noi vogliamo che il parlamento siciliano sia finalmente popolato da persone che sanno amministrare. Basta con inquilini abusivi. Ogni adesione al nostro progetto politico è una pugnalata politica nei confronti della banda bassotti. Non siamo disposti ad accettare compromessi e siamo pronti ad andare fino in fondo perché ciò di cui abbiamo bisogno è solo il sostegno della gente”, ha dichiarato il candidato Cateno De Luca.

Cateno De Luca ad Agrigento con Dino Giarrusso

Al suo fianco, l’europarlamentare Dino Giarrusso, leader del Movimento nazionale “Sud Chiama Nord” fondato con Cateno De Luca e vicepresidente della Regione designato, che ha detto: “Partiamo da un dato fondamentale: avere un programma credibile fatto da persone credibili”.

Durante la conferenza De Luca ha annunciato la sua nuova impresa: attraversare a piedi 49 comuni, 344.6 km, 10 giorni, si parte da Fiumedinisi per arrivare a Palermo e far conoscere giorno per giorno il programma. Si parte mercoledì 20 luglio alle ore 5 da Fiumedinisi, l’arrivo è previsto dopo 9 giorni di cammino a Palermo il 29 luglio.

Dopo Agrigento, il candidato sarà a Favara, Canicattì, Palma di Montechiaro, Siculiana, e concluderà a Sciacca con un comizio in Piazza Gerardo Noceto.