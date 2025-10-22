Apertura

Colpi di pistola contro l’abitazione di un operaio a Realmonte 

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone di ingresso e la vetrata di un immobile di proprietà di un operaio quarantenne a Realmonte

Pubblicato 12 secondi fa
Da Redazione

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone di ingresso e la vetrata di un immobile di proprietà di un operaio quarantenne a Realmonte. Il gesto, che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione, è avvenuto nella notte. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver sentito la raffica di colpi in rapida successione, a chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari del Nucleo Operativo Radiomobile. L’operaio è già stato sentito dagli investigatori che stanno anche cercando l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Presente anche la Scientifica che ha sequestrato i bossoli e analizzato altri reperti sulla scena. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Colpi di pistola contro l’abitazione di un operaio a Realmonte 
Apertura

Sviene in casa e sbatte la testa, ragazzina di 16 anni in coma farmacologico 
Agrigento

L’Ordine dei medici di Agrigento sposa il progetto sulla “Tripla prevenzione oncologica stabile”
Giudiziaria

L’omicidio di Paolo Taormina, nuovo indagato per false informazioni ai pm
Apertura

Il sindaco Miccichè apre alla sua ricandidatura e si scatena la polemica
Sicilia by Italpress

Imprese, Schifani “La Sicilia cresce più dell’Italia, ottimo il dato di Ragusa”