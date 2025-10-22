Veicoli “sospetti” e irregolarità nello smaltimento di rifiuti, sequestrato impianto di autodemolizioni 

Diverse irregolarità nello smaltimento dei rifiuti ma anche la presenza di due veicoli sospetti poichè ritenuto provento di furto. La polizia ha eseguito il sequestro preventivo di un impianto di autodemolizioni tra Canicattì e Licata.

Il proprietario è stato denunciato a piede libero per reati ambientali e ricettazione. I poliziotti hanno certificato irregolarità sulla miscelazione di diverse categorie meccaniche che avrebbero potuto causare seri danni all’ambiente. All’interno della struttura sono stati trovati pezzi di motore e carcasse di veicoli. I tecnici dell’Arpa hanno anche prelevato dei campioni dal terreno per verificare l’eventuale sversamento di oli o sostanze inquinanti.