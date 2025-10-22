Agrigento

“Chiedono soldi per restituire il cellulare rubato”, due agrigentini a processo 

Avrebbero prima colpito alla testa con una bottiglia un ragazzo per poi rubargli il cellulare e chiedere in seguito cento euro per la restituzione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbero prima colpito alla testa con una bottiglia un ragazzo per poi rubargli il cellulare e chiedere in seguito cento euro per la restituzione. Due agrigentini finiscono a processo con le accuse di tentata estorsione, estorsione e lesioni personali aggravate.

Si tratta di Gerlando Romano, 26 anni, e Salvatore Volpe, 36 anni. I due imputati, difesi dagli avvocati Davide Casà e Calogero Lo Giudice, compariranno in tribunale il prossimo 12 gennaio quando in aula – davanti i giudici della prima sezione penale presieduta da Agata Genna – verrà sentita la vittima dell’aggressione.

La vicenda risale all’ottobre 2023. Secondo la ricostruzione, i due agrigentini avrebbero picchiato un ragazzo, gli avrebbero sottratto il cellulare e preteso 100 euro per la restituzione. La contestazione di tentata estorsione è legata invece ad un’altra richiesta (50 euro per la restituzione della sim) che però non si è concretizzata. 

