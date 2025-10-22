PRIMO PIANO

Occupa stanza del medico nel reparto di Ginecologia, condannato 

Un anno di reclusione per aver occupato arbitrariamente la stanza del medico di guardia del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un anno di reclusione per aver occupato arbitrariamente la stanza del medico di guardia del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II. Lo ha disposto il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, che ha condannato Calogero Diliberto, 60 anni.

La vicenda risale all’aprile 2021. L’imputato è stato condannato anche al pagamento di 300 euro di multa oltre le spese processuali. 

