Agrigento

L’Ordine dei medici di Agrigento sposa il progetto sulla “Tripla prevenzione oncologica stabile”

Santo Pitruzzella: “Lo screening oncologico è un atto di responsabilità verso sé stessi e la propria salute”

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

“Sottoporsi regolarmente agli screening oncologici è fondamentale per prevenire e diagnosticare precocemente un tumore. Lo screening consente di individuare eventuali alterazioni prima che compaiano i sintomi, aumentando la possibilità di guarigione e riducendo la necessità di trattamenti più invasivi. Ecco perché, partecipare ai programmi di screening è un atto di responsabilità verso sé stessi e la propria salute”.  

Con queste parole Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, sposa il progetto “Tripla prevenzione oncologica stabile”, promosso dall’Asp che permette ai cittadini, ogni sabato, dalle 8:30 alle 13:30, fino al 20 dicembre prossimo, di sottoporsi agli screening gratuiti per i tumori della mammella, collo dell’utero e colon retto, nelle Radiologie insistenti nella Casa della comunità (ex ospedale San Giovanni di Dio in via Giovanni XXIII) ad Agrigento e nei presidi ospedalieri di Agrigento, Licata e Sciacca. Inoltre, ci si potrà recare anche al Presidio territoriale di assistenza (con sede nel vecchio ospedale) a Canicattì.

“Mi rivolgo ai cittadini – prosegue il presidente Pitruzzella – affinché seguano i programmi organizzati dall’Asp in diversi comuni dell’Agrigentino per la prevenzione di patologie neoplastiche. È importante sapere che per sottoporsi allo screening non c’è bisogno della ricetta medica e nemmeno della prenotazione. L’invito alla prevenzione è rivolto a tutti i soggetti di età compresa tra i 50 e i 69 anni. È importantissimo fare prevenzione: significa investire nel proprio futuro perché la diagnosi precoce salva la vita. A nome di tutto il Consiglio d’Ordine, ringrazio la Direzione strategica dell’Asp e lo staff del Centro gestionale screening che ha organizzato, credo unico in Sicilia, il progetto “Accendi il futuro – Fai luce sulla tua salute” offrendo a tutti la possibilità di sottoporsi agli screening per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto. La prevenzione, ripeto, è importante per la nostra stessa vita”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Sviene in casa e sbatte la testa, ragazzina di 16 anni in coma farmacologico 
Apertura

Colpi di pistola contro l’abitazione di un operaio a Realmonte 
Agrigento

L’Ordine dei medici di Agrigento sposa il progetto sulla “Tripla prevenzione oncologica stabile”
Giudiziaria

L’omicidio di Paolo Taormina, nuovo indagato per false informazioni ai pm
Apertura

Il sindaco Miccichè apre alla sua ricandidatura e si scatena la polemica
Sicilia by Italpress

Imprese, Schifani “La Sicilia cresce più dell’Italia, ottimo il dato di Ragusa”