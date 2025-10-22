L’Ordine dei medici di Agrigento sposa il progetto sulla “Tripla prevenzione oncologica stabile”

“Sottoporsi regolarmente agli screening oncologici è fondamentale per prevenire e diagnosticare precocemente un tumore. Lo screening consente di individuare eventuali alterazioni prima che compaiano i sintomi, aumentando la possibilità di guarigione e riducendo la necessità di trattamenti più invasivi. Ecco perché, partecipare ai programmi di screening è un atto di responsabilità verso sé stessi e la propria salute”.

Con queste parole Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, sposa il progetto “Tripla prevenzione oncologica stabile”, promosso dall’Asp che permette ai cittadini, ogni sabato, dalle 8:30 alle 13:30, fino al 20 dicembre prossimo, di sottoporsi agli screening gratuiti per i tumori della mammella, collo dell’utero e colon retto, nelle Radiologie insistenti nella Casa della comunità (ex ospedale San Giovanni di Dio in via Giovanni XXIII) ad Agrigento e nei presidi ospedalieri di Agrigento, Licata e Sciacca. Inoltre, ci si potrà recare anche al Presidio territoriale di assistenza (con sede nel vecchio ospedale) a Canicattì.

“Mi rivolgo ai cittadini – prosegue il presidente Pitruzzella – affinché seguano i programmi organizzati dall’Asp in diversi comuni dell’Agrigentino per la prevenzione di patologie neoplastiche. È importante sapere che per sottoporsi allo screening non c’è bisogno della ricetta medica e nemmeno della prenotazione. L’invito alla prevenzione è rivolto a tutti i soggetti di età compresa tra i 50 e i 69 anni. È importantissimo fare prevenzione: significa investire nel proprio futuro perché la diagnosi precoce salva la vita. A nome di tutto il Consiglio d’Ordine, ringrazio la Direzione strategica dell’Asp e lo staff del Centro gestionale screening che ha organizzato, credo unico in Sicilia, il progetto “Accendi il futuro – Fai luce sulla tua salute” offrendo a tutti la possibilità di sottoporsi agli screening per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto. La prevenzione, ripeto, è importante per la nostra stessa vita”.