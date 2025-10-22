Sviene in casa e sbatte la testa, ragazzina di 16 anni in coma farmacologico 

Accusa probabilmente un malore, sviene e sbatte violentemente la testa. Una sedicenne di Canicattì si trova adesso ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il fatto è avvenuto domenica. La ragazzina si trovava in casa con i genitori. Immediata la corsa al “Barone Lombardo” dove, dopo un primo ricovero, è stata trasferita a Caltanissetta.

Elisea ora è in coma farmacologico dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento, durato oltre cinque ore, per ridurre una emorragia cerebrale. L’intera Canicattì è con il fiato sospeso e prega per l’adolescente. Ieri sera in tanti si sono dati appuntamento nella chiesa Sacra Famiglia dove don Bonaventura ha celebrato una veglia di preghiera.