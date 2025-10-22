Palma di Montechiaro, in casa con 4 chili di marijuana e una pistola: arrestati due fratelli 

Quasi quattro chilogrammi di marijuana, una pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta e modiche sostanze di cocaina e hashish. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento e gli agenti del commissariato hanno arrestato due fratelli, originari di Palma di Montechiaro, 32 e 40 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. La vicenda scaturisce da un controllo effettuato dai poliziotti nel centro cittadino. Gli agenti hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo un uomo che però ha tentato la fuga. Una volta bloccato è scattata la perquisizione veicolare che ha permesso di rinvenire due involucri di cellophane contenenti 0.52 grammi di cocaina.

L’atteggiamento nervoso mantenuto dall’arrestato durante il controllo ha indotto gli agenti ad estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione, condivisa col fratello, dove all’interno di un frigorifero portatile opportunamente occultato sul terrazzo dell’immobile sono stati rinvenuti ventuno involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 2,19 kg, oltre ad una pistola calibro 7.65, illegalmente detenuta. Inoltre all’interno di un altro immobile nella disponibilità dei due arrestati, posto nelle vicinanze della loro abitazione, nascosti all’interno di una valigia sono stati rinvenuti altri quindici involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 1,58 Kg, nonché una bottiglia in plastica contenente ulteriori 130 grammi della medesima sostanza stupefacente e 1,4 grammi di hashish. L’attività di polizia ha consentito dunque di sequestrare complessivamente: 3,9 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana; 1,4 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish; 0,52 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina; nr. 1 pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta.

Il gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha convalidato gli arresti e disposto la misura dei domiciliari per entrambi i fratelli.