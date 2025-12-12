Colpo grosso a Monserrato, rubati 50 mila euro tra soldi e gioielli in casa di una pensionata 

Colpo grosso nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento di una pensionata 78enne, posto al terzo piano di un condominio, e rubare soldi in contanti e gioielli. Il furto è avvenuto in pieno giorno quando la proprietaria era fuori di casa. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa 50mila euro.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, avrebbero utilizzato la chiave bulgara per aprire la porta blindata. Una volta dentro l’appartamento, e dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno individuato il posto in cui venivano custoditi soldi e preziosi. I malviventi hanno portato via circa 30mila euro in contanti e 20 mila euro di gioielli. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri.