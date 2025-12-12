Agrigento

Colpo grosso a Monserrato, rubati 50 mila euro tra soldi e gioielli in casa di una pensionata 

I malviventi hanno portato via circa 30mila euro in contanti e 20 mila euro di gioielli. Al via le indagini dei carabinieri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Colpo grosso nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento di una pensionata 78enne, posto al terzo piano di un condominio, e rubare soldi in contanti e gioielli. Il furto è avvenuto in pieno giorno quando la proprietaria era fuori di casa. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa 50mila euro.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, avrebbero utilizzato la chiave bulgara per aprire la porta blindata. Una volta dentro l’appartamento, e dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno individuato il posto in cui venivano custoditi soldi e preziosi. I malviventi hanno portato via circa 30mila euro in contanti e 20 mila euro di gioielli. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei ladri. 

