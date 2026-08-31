Guasto all’aliscafo per Lampedusa, dietrofront con 157 passeggeri

Un guasto a uno dei motori ha costretto un aliscafo della Liberty Lines, partito da Porto Empedocle e diretto a Linosa e Lampedusa, a invertire la rotta. A bordo ci sono 157 passeggeri, in gran parte turisti ma anche residenti delle Pelagie. Il problema si e’ verificato quando il mezzo si trovava a circa 20 miglia dalla costa di Porto Empedocle. Con un solo motore funzionante l’aliscafo puo’ procedere a circa 14-15 nodi, contro i consueti 30-35. Il mezzo sta quindi rientrando a Porto Empedocle. Un’altra avaria si era verificata la scorsa settimana, quando un’anomalia meccanica aveva fatto saltare una corsa da Lampedusa. I passeggeri potrebbero essere imbarcati, in base alla disponibilita’ di posti, sul traghetto Sansovino in partenza questa sera.