Bimba morta in piscina a Palermo, autopsia conferma l’annegamento

E’ stata eseguita l’autopsia sul corpicino della bimba di due anni e mezzo, morta in piscina nella campagna di Villagrazia, a Palermo. Dall’esame, eseguito al Policlinico dal medico legale Manfredi Rubino e dall’anatomo patologo Antonino Giulio Giannone, sarebbe emerso che la causa decesso è l’annegamento. Infatti sarebbe stata trovata acqua nei polmoni della bambina. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali. La tragedia si è consumata nella serata del 27 agosto: i bambini giocavano mentre i genitori erano seduti a tavola per cenare. Nel giardino della casa era stata montata una piscina alta con scaletta. La piccola non rispondeva e i genitori l’hanno trovata dentro la piscina con la faccia all’ingiù. Inutile la corsa verso i presidi medici di assistenza e l’intervento del 118. I primi a intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi e del Nucleo radiomobile che hanno transennato la zona della piscina per eseguire i rilievi.