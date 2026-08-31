Palermo

Bimba morta in piscina a Palermo, autopsia conferma l’annegamento

Sarebbe stata trovata acqua nei polmoni della bambina

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

 E’ stata eseguita l’autopsia sul corpicino della bimba di due anni e mezzo, morta in piscina nella campagna di Villagrazia, a Palermo. Dall’esame, eseguito al Policlinico dal medico legale Manfredi Rubino e dall’anatomo patologo Antonino Giulio Giannone, sarebbe emerso che la causa decesso è l’annegamento. Infatti sarebbe stata trovata acqua nei polmoni della bambina. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali. La tragedia si è consumata nella serata del 27 agosto: i bambini giocavano mentre i genitori erano seduti a tavola per cenare. Nel giardino della casa era stata montata una piscina alta con scaletta. La piccola non rispondeva e i genitori l’hanno trovata dentro la piscina con la faccia all’ingiù. Inutile la corsa verso i presidi medici di assistenza e l’intervento del 118. I primi a intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi e del Nucleo radiomobile che hanno transennato la zona della piscina per eseguire i rilievi. 

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