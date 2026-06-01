Augusta

Al Porto di Augusta sequestrati oltre 1,5 tonnellate di olio: una denuncia

L'uomo dovrà rispondere di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Oltre 1,5 tonnellate di olio recante l’indicazione di qualità ‘extravergine’ sono state sequestrate dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e dalla guardia di finanza, al porto commerciale di Augusta (Siracusa). L’olio era in partenza per Tblisi, in Georgia: i controlli eseguiti dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno consentito di appurare che il prodotto in realtà apparteneva alla categoria dell’olio ‘vergine’. La qualità dichiarata, quindi, non era conforme alla realtà. Da qui il sequestro della spedizione e la denuncia del titolare della società esportatrice alla procura di Siracusa: l’uomo dovrà rispondere di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

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