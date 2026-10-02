Inchiesta corruzione, il deputato Lombardo: “Lascio commissioni, fiducia nella magistratura”

«Apprendo solo in data odierna dei fatti specifici oggetto di indagine nei miei confronti. Allo stato non ho ancora avuto la possibilità di visionare gli atti. Sono certo, però, che potrò chiarire a breve la mia posizione, consapevole di aver sempre orientato la mia attività pubblica e privata a criteri di correttezza ed onestà. In ossequio allo spirito che ha sempre contraddistinto il mio agire politico, quindi, ho maturato la non facile decisione di dimettermi da componente delle commissioni bilancio e sanità. Compio questa scelta per il profondo rispetto che nutro sia per le istituzioni delle quali faccio parte e che rappresento, impegnate in questi giorni nel delicato passaggio di approvazione del disegno di legge in materia di variazioni di bilancio, che per l’autorità giudiziaria, oggi chiamata a valutare il mio operato e nei cui confronti ripongo, come sempre, assoluta fiducia».Così in una nota il parlamentare del Mpa all’Ars Giuseppe Geremia Lombardo, che risulta indagato in un’inchiesta per corruzione a Palermo. Nei suoi confronti la procura diretta da Maurizio de Lucia ha richiesto una misura cautelare.