dalla Regione

Giura all’Ars la nuova assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali Garigliano

Schifani aveva firmato il decreto di nomina lo scorso 24 settembre

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

La nuova assessora alla Funzione pubblica e alle autonomie locali della Regione Siciliana, Francesca Garigliano, ha giurato questo pomeriggio a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani e alla vice presidente dell’Ars Luisa Lantieri. Garigliano entra così ufficialmente nel pieno delle sue funzioni. Schifani aveva firmato il decreto di nomina lo scorso 24 settembre. “Ringrazio il presidente Schifani per l’incarico affidatomi e la fiducia che mi ha dimostrato, il Movimento per l’autonomia per avere creduto nelle mie capacità e l’assessore uscente, Elisa Ingala, nel cui solco dell’eccellente lavoro sin qui svolto mi muoverò, affrontando i dossier aperti in ordine di priorità – ha affermato -. Spero di ripagare la fiducia di tutti e di potere dare il mio contributo. Il mio impegno per questa terra, di cui sono immensamente innamorata, sarà massimo”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Soldi per l’impianto di biometano ad Aragona? Le accuse all’imprenditore Vella e Armao 
Apertura

Corruzione e rifiuti, terremoto anche ad Agrigento: 9 indagati (NOMI)
Apertura

“Mazzette per il rilascio delle salme in ospedale”, due agrigentini tra i 45 indagati 
Apertura

Favarese trovato senza vita a Porto Empedocle, autopsia esclude morte violenta
Agrigento

Turisti derubati a Zingarello, ladri portano via mille euro mentre sono al mare 
banner italpress istituzionale banner italpress tv