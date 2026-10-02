Giura all’Ars la nuova assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali Garigliano

La nuova assessora alla Funzione pubblica e alle autonomie locali della Regione Siciliana, Francesca Garigliano, ha giurato questo pomeriggio a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani e alla vice presidente dell’Ars Luisa Lantieri. Garigliano entra così ufficialmente nel pieno delle sue funzioni. Schifani aveva firmato il decreto di nomina lo scorso 24 settembre. “Ringrazio il presidente Schifani per l’incarico affidatomi e la fiducia che mi ha dimostrato, il Movimento per l’autonomia per avere creduto nelle mie capacità e l’assessore uscente, Elisa Ingala, nel cui solco dell’eccellente lavoro sin qui svolto mi muoverò, affrontando i dossier aperti in ordine di priorità – ha affermato -. Spero di ripagare la fiducia di tutti e di potere dare il mio contributo. Il mio impegno per questa terra, di cui sono immensamente innamorata, sarà massimo”.