Caltanissetta

Accusato di femminicidio lascia il carcere per decorrenza termini custodia

Scarcerato Lucian Stan, romeno di 41 anni, accusato di aver ucciso la convivente sessantacinquenne Veronica Abaza, lo scorso anno in un'abitazione di via Amendola a Gela

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Lucian Stan, romeno di 41 anni, accusato di aver ucciso la convivente sessantacinquenne Veronica Abaza, lo scorso anno in un’abitazione di via Amendola a Gela (Caltanissetta), torna in libertà per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in carcere. È stato scarcerato con provvedimento del gip del tribunale gelese, negli stessi giorni della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura e dell’avvenuta fissazione dell’udienza preliminare, prevista a fine novembre. Stan, ora libero, è comunque sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. e a quello di dimora. Secondo la procura, lo scorso anno, Stan, in casa, colpì ripetutamente la convivente e si mise sopra di lei causandole un effetto schiacciamento che sarebbe stato fatale. I pm e i carabinieri hanno ricostruito un rapporto fra i due che sarebbe andato avanti scandito da costanti episodi di violenza a danno della sessantacinquenne.

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