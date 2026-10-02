Valle dei Templi, prima domenica del mese a ingresso gratuito: ecco cosa fare

La prossima sarà la prima domenica del mese quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: occasione perfetta per chi vuole approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, ma anche perdersi nella natura o partecipare a visite tematiche.

La Valle dei Templi si scopre tramite le consuete visite guidate: sia sabato (3 ottobre) che domenica (4 ottobre a ingresso gratuito), alle 10.15, 11.30 e 12.45 si potranno seguire i percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, forme e altri tipi di sepolture. Alle 15.30 e alle 17 è invece disponibile “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’antica Akragas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Una scoperta sarà anche Fernando Botero. L’incanto del Mito”: 25 opere originali del maestro colombiano raccolte in questa mostra evento che ha già superato i 125 mila visitatori in poco più di due mesi.

Continua anche il progetto Naturalmente Agrigento: domani (sabato 3 ottobre) alle 19 a Casa Diodoros La terra ha voce, viaggio tra poesia e musica per dare voce alla terra, memoria e forza del popolo siciliano, attraverso le parole di Ignazio Buttitta recitate da Arianna Vassallo, e le canzoni di Rosa Balistreri interpretate da Elena Nicotra, musiche di Manuela Bennardo. Domenica (4 ottobre a ingresso gratuito) si apre con una delle passeggiate dello storico Beniamino Biondi: alle 11, Villa Aurea e i giardini della memoria, piccolo percorso narrato attraverso templi, giardini e paesaggio, per raccontare come la presenza dell’uomo abbia costruito e trasformato questo luogo nel tempo. E infine, Mille Scatti nella Valle, foto e video (dalle 9 a Villa Aurea) nel sito archeologico, per narrare la Valle al di là di facili “cartoline”. Il progetto Naturalmente Agrigento è promosso dal Comune di Agrigento, e realizzato dalla Pro Loco Agrigento insieme a CoopCulture; ne fa parte anche (sempre domenica ma alle 16.30 alle Dune di San Leone), “Frate Sole, sora Acqua”, incontro tra musiche, parole e canto sulle tracce di San Francesco nell’anniversario degli 800 anni dalla morte.

Noleggiando un’audioguida si può visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita. Disponibile il biglietto combinato AgrigentoCulturePass – nato dalla sinergia tra Parco archeologico, Arcidiocesi e CoopCulture – per scoprire i reperti del Museo archeologico Pietro Griffo, la Cattedrale di San Gerlando, il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Maria dei Greci.