Catania

Il cane “Ares” fiuta 11 chili di marijuana tra i rifiuti

Il quantitativo di stupefacente, lasciato tra i rifiuti, rappresentava un carico appena arrivato in zona e destinato ad essere smistato nelle ore successive

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Una maxi attività antidroga è stata eseguita dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi, in diversi quartieri della città per prevenire episodi di spaccio di stupefacenti e per contrastare giri d’affari per le organizzazioni criminali.

In particolare, i poliziotti della squadra cinofili e della squadra volanti della Questura di Catania hanno passato al setaccio la zona di via Capopassero, a cominciare dai punti in cui, in passato, sono state scoperte case di spaccio e sono stati sorpresi pusher mentre cedevano dosi di sostanze stupefacenti ai loro acquirenti. Ancora una volta, il fiuto del cane-poliziotto “Ares” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha consentito di scoprire un nascondiglio di droga, creato tra i rifiuti in una zona di campagna del quartiere.

Le attente verifiche dei poliziotti hanno consentito di trovare una busta con 1 chilo di marijuana che è stata recuperata e posta sotto sequestro per la successiva distruzione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Con ogni probabilità, il quantitativo di stupefacente, lasciato tra i rifiuti, rappresentava un carico appena arrivato in zona e destinato ad essere smistato nelle ore successive tra le diverse piazze di spaccio del quartiere. L’intervento tempestivo dei poliziotti della squadra cinofili ha così consentito di sottrarre alla criminalità una fonte certa di guadagno illecito. All’attività di via Capopassero è seguito un altro controllo in cui i poliziotti hanno sequestrato cinque buste sottovuoto con marijuana per un peso complessivo di oltre 10 chili. In questo modo, in poche ore, la Polizia di Stato ha inferto un duro colpo alle realtà criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Ulteriori controlli antidroga sono già in programma nei prossimi giorni in altre zone della città

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