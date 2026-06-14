Agrigento

Scassinano macchinette e rubano, due minorenni denunciati a San Leone 

Due minorenni agrigentini sono stati denunciati per furto e danneggiamento dopo aver scassinato alcuni distributori automatici di snack e bevande a San Leone

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Due minorenni agrigentini sono stati denunciati per furto e danneggiamento dopo aver scassinato alcuni distributori automatici di snack e bevande a San Leone. Sono stati i poliziotti delle Volanti, dopo aver acquisito i filmati delle telecamere, a identificare i due giovanissimi e denunciarli in stato di libertà alla Procura dei Minorenni. I ragazzini, utilizzando una spranga di ferro, hanno danneggiato i distributori e poi rubato. 

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