Endocrinologia in primo piano: due giorni di casi clinici, prevenzione e nuove tecnologie

Diabete e bambini con un case study su una donna diabetica con malattia fibrocistica e in gravidanza. Screening per individuare precocemente i soggetti che poi diventeranno “malati” proprio per evitare che insorga il diabete. Rapporto tra obesità e cancro. E, ancora, scoprire una patologia per caso, mentre non la si stava affatto cercando, il cosiddetto incidentaloma surrenalico. Senza pensare all’osteoporosi e all’associazione, spesso enfatizzata, con l’odontoiatria. Poi la telemedicina per le patologie endocrine e le malattie ipotalamo-ipofisarie spesso tardivamente diagnosticate, tra le quali si inseriscono l’acromegalia e la malattia di Cushing. E una considerazione che chiama all’appello non solo gli endocrinologi e i diabetologi, ma tutte le figure professionali impegnate in Medicina: “sarebbe importante organizzare eventi insieme con altri specialisti” per abbattere ogni barriera specialistica e segnare “più punti” in favore della salute. E questo è proprio il senso della Crew.

Anche nella seconda giornata del “Convegno Agrigentino sulle Malattie Endocrine”, promosso da Amdea con il supporto della Crew, non sono mancati approfondimenti che, inevitabilmente, hanno compattato medici specialisti in diverse discipline. Relazioni d’impatto, case study che hanno colto l’attenzione del pubblico, letture magistrali che hanno approfondito argomenti, sottolineato le differenze della medicina nel tempo e posto l’accento a condizioni cliniche che potrebbero tramutarsi in problemi di salute, talvolta anche seri, come ad esempio i diversi danni prodotti al corpo dal grasso ectopico viscerale e l’imaging attraverso le quali verificare la presenza del grasso all’interno del corpo. Ma anche numeri. Uno su tutti: 3 milioni di morti ogni anno a causa dell’obesità. In una sala piena anche di giovani medici e specializzandi, di specialisti in altre discipline, di altre professionalità degli ambienti sanitari e perfino di qualche “papà e mamma” interessati a saperne di più, perché magari a casa c’è un bambino con il diabete. Una presenza in sala, quella dei genitori, che racconta quanto questi temi tocchino la vita quotidiana delle famiglie e quanto sia forte il bisogno di informazione oltre i confini clinici.

Durante il convegno, è stato dato ampio spazio al progetto “Nel blu dipinto di blu”, promosso da Leonardo Russo ed Elena Gamarra in partnership con Siedp e voluto dalla coordinatrice Donatella Lo Presti.

“È stata una “due giorni” particolarmente intensa – commentano Leonardo Russo e Filippo Montalto, endocrinologi e responsabili scientifici del convegno – che ha portato a un risultato veramente eccellente. Il confronto tra endocrinologi, nutrizionisti e nefrologi, internisti, radiologi è stato particolarmente costruttivo: abbiamo tracciato delle linee di consenso su quelle che riguardano le argomentazioni trattate che interessano prevalentemente l’area endocrina, dalla malattia diabetica all’obesità, alle malattie di fegato e renali, passando per la gestione del diabete con le nuove tecnologie, con l’utilizzo dei nuovi sensori e dei microinfusori, dei sistemi integrati che permettono di cambiare la vita dei nostri pazienti, di coloro che utilizzano questi device. Una “due giorni” particolarmente interessante che ha visto la partecipazione di tutte le figure istituzionali e delle società dell’ambito endocrinologico che hanno dato il loro contributo. E questo ha impreziosito notevolmente questo evento, gli ha dato una marcia in più e ha permesso ad Agrigento di essere la culla dell’attività scientifica e divulgativa dell’Endocrinologia oggi”.

Non a caso, la Città dei templi ha ospitato relatori provenienti non soltanto dalla Sicilia ma dalle realtà ospedaliere, universitarie e territoriali italiane ed estere. Relatori giunti ad Agrigento con il proprio bagaglio di esperienza, che hanno apportato il proprio contributo, descritto metodologie e raccontato case study perseguendo un unico e grande obiettivo: fare sempre meglio per la salute delle persone di ogni età.