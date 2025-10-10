Agrigento

Agrigento, il Comando provinciale dei Carabinieri apre le porte della caserma per le Giornate FAI d’Autunno

Gli orari sono 9-13 e 15-18, l’ingresso è libero

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Caserma sede del Comando Provinciale di Agrigento è pronta ad aprire le sue porte sabato 11 e domenica 12 per le Giornate FAI d’Autunno.

Dopo il successo degli scorsi anni, si ripete la collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano, due giorni in cui parlare di ambiente, tutela del patrimonio culturale, legalità e sicurezza, con i cittadini, con gli studenti, con i turisti. Gli orari sono 9-13 e 15-18, l’ingresso è libero.

Ad Agrigento sarà anche possibile visitare la caserma Anghelone della Polizia di Stato in via Crispi, la Chiesa di Santa Caterina e il Monastero di Santo Spirito.

