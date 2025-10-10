A Montedoro  l’Arma dei Carabinieri rende omaggio all’eroico sacrificio dell’Appuntato Giovanni Domenico Salvo

A Montedoro l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio all’eroico sacrificio dell’Appuntato Giovanni Domenico Salvo, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria. La toccante cerimonia si è svolta nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua morte a Giuliano in Campania (NA) il 9 ottobre 2009.

La commemorazione è iniziata con una solenne Santa Messa nella Chiesa Maria S.S. del Rosario di Montedoro, officiata da Don Salvatore Falzone, Cappellano Militare dei Carabinieri. Alla funzione hanno preso parte i genitori, il coniuge e la figlia, alla presenza del Sindaco del Comune di Montedoro (CL), Renzo Bufalino, nonché del Comandante della Compagnia Carabinieri di Mussomeli, Capitano Lorenzo Pallotta e del Comandante della locale Stazione, Mar. Ord. Enzo Guagliardo. L’evento ha visto anche la partecipazione dei rappresentati provinciali di varie Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, a testimonianza del forte legame con il militare.

Al termine della messa, dopo la recita della Preghiera del Carabiniere, il Capitano Pallotta ha ricordato con commozione il gesto dell’Appuntato Salvo. Per il suo eroico atto, gli è stataconferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, con la seguente motivazione:

“Con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, nello svolgimento di un servizio di pattuglia in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, non esitava a porsi all’inseguimento di due sospetti rapinatori che si erano dati alla fuga a bordo di un motoveicolo. Nel corso dell’intervento, condotto a forte velocità lungo un’arteria stradale ad alta densità di traffico, veniva coinvolto in un incidente stradale, a seguito del quale riportava gravissime lesioni che ne causavano la morte. Fulgido esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere spinti fino all’estremo sacrificio”.

Giuliano in Campania (NA), 9 ottobre 2009.

La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide commemorativa dedicata al Caduto, collocata nel limitrofo Parco della Rimembranza dei Caduti di Guerra.